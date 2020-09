Cannella, fuori oggi il videoclip de "La mia Roma": il suo omaggio alla Capitale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 19:13

Fuori ora su YouTube il videoclip del brano, pubblicato lo scorso 18 settembre 2020.Il video de “La mia Roma” è stato ideato e realizzato da Lorenzo Piermattei. Per le riprese sono state scelte delle location romane molto urban.«Quattro giorni no stop, noi due da soli - dichiara Cannella - con una smart ed una videocamera. Riprese di ogni genere - racconta Cannella - nei posti che ci ispiravano di più, scorci, strade, scalinate, piazze, di notte e di giorno, con outfit vintage, anni 90’, perché sia io che Piermattei siamo fan di quegli anni e, ci piace che i nostri video abbiano sempre dei richiami 90's, anche solo a livello estetico».Il brano, scritto dallo stesso Cannella e prodotto da Marta Venturini, è targato Honiro Rookies. Cannella, cantautore dall'animo sensibile, riesce ancora una volta, in modo discreto e mai banale anche grazie al suo stile senza compromessi, a raccontare le sue storie di vita., probabilmente per la sua storia, per il periodo in cui è stata scritta e, per le emozioni che mi ha trasmesso e che mi trasmette ogni volta che la ascolto.Il pezzo è nato in treno, mentre tornavo da una data a Milano pochi giorni prima del lockdown. Marta Venturini, la mia producer, mi aveva mandato su whatsapp la bozza di una produzione che aveva portato avanti in quei giorni scrivendomi: teso’ questa è una bomba, ti lascio carta bianca ma sono sicura che ci puoi scrivere un pezzone, l’ho fatta apposta per te”.Avendo qualche ora di viaggio da affrontare - continua Cannella - ho messo in play ed ho ascoltato la base, dopo pochi ascolti avevo già scritto la prima strofa, poi l'ho risentita qualche altra volta e prima dell'arrivo a Roma sono riuscito a scrivere anche la seconda. Dopodiché non ci ho più messo mano per molto tempo, è arrivato il lockdown, siamo stati tutti chiusi in casa e non ho trovato la giusta ispirazione. Finito il lockdown ho avuto modo di vedere di nuovo Roma, la mia ragazza e tutte quelle cose che mi erano mancate da morire, solo lì sono riuscito a scrivere il ritornello in cui associo la mia città alla mia metà. L'ho scritto veramente di getto dopo aver provato tutte quelle emozioni, due mesi mi erano sembrati un'eternità ed ancora ricordo che mentre lo scrivevo avevo gli occhi lucidi. “sei la mia Roma” è una frase fortissima, forse la cosa più bella che potessi dire ad una persona».Seduto in treno da un’oraLa tratta Milano-RomaSembra durare una vita se penso a teE ho preso un succo d’aranciaChe mi ricorda la facciaChe facevi quando mi dicevi cheLe vitamine fanno beneE non so dirti com’è che anche quando sbaglio strada arrivo sempre da teCom’è che mi stressi da morire ma sto in fissa per teChe sei la mia RomaBellissima di giorno e di notte così come seiE che mi mandi in crisi come il traffico bestiale alle seiE manca solo mezz’oraVicino c’è una signoraChe parla e non prende fiato un po’ come teRacconta di un viaggio in FranciaE mi ricorda la facciaChe facevi quando mi dicevi cheAndare all’estero fa beneE non so dirti com’è che anche quando sbaglio strada arrivo sempre da teCom’è che mi stressi da morire ma sto in fissa per teChe sei la mia RomaBellissima di giorno e di notte così come seiE che mi mandi in crisi come il traffico bestiale alle seiE mi perdo tra i binariChe mi riportano a teSei la città più incasinata che c’èMa torno sempre e non so dirti com’èE non so dirti com’è che anche quando sbaglio strada arrivo sempre da teCom’è che mi stressi da morire ma sto in fissa per teChe sei la mia RomaBellissima di giorno e di notte così come seiE che mi mandi in crisi come il traffico bestiale alle sei