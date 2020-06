I suoni dell'estate con Cannella

Esce oggi, in radio e nei digital store, “Ti volevo raccontare", il nuovo singolo del cantautore Cannella per Honiro Rookies.

Una canzone introspettiva dove, per la prima volta, Cannella parla di sé in prima persona e con delle sonorità estive ma come ama definire Cannella … “Ti volevo raccontare” non è un brano dalle sonorità estive!

Artista talentoso e poliedrico che ha all'attivo un solo album "Siamo Stati l'America" - pubblicato per Honiro Ent a Maggio 2019 - ma che si è già fatto riconoscere nel panorama artistico indiepop grazie al suo stile con influenze indie e dalle sfumature del moderno cantautorato-pop italiano.

