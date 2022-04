«Campovolo si farà», annuncio social di Ligabue: la data della festa saltata per due anni

Campovolo si farà. L'annuncio arriva proprio da Luciano Ligabue che, con un video social, dà la notizia tanto attesa dai suoi fan. «Sono giorni orribili, ma la musica deve andare avanti, anzi a maggior ragione...», così Luciano Ligabue inizia il video dell'annuncio del suo raduno per festeggiare i 30 anni di carriera, dopo aver ricevuto il via libera del Governo per poter fare la «festa che abbiamo tenuto in ghiacciaia per due anni».

Il rocker si riferisce al concerto evento in data unica, il 4 giugno, intitolato «30 anni in un (nuovo) giorno» quello che sarebbe dovuto essere Campovolo 2020. L'evento per celebrare i 30 anni di carriera dell'artista è già da tempo sold out con oltre 100mila biglietti venduti.

La nuova RCF Arena di Reggio Emilia di Campovolo verrà inaugurata proprio con l'evento di Luciano Ligabue. Il nuovo spazio è stato creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali.

Sono invece rimandati ad ottobre i quattro concerti previsti in Europa (Barcellona, Parigi, Bruxelles e Londra) in programma a fine maggio, visto l'aumento dei contagi in alcuni Paesi europei e per tutelare il più possibile l'evento di Campovolo.

