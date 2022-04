Lyle Mays: un Grammy Award postumo per "Ebernard" come Best Instrumental Composition 2022

A Lyle Mays il Grammy Award per il brano “Eberhard” come "Best Instrumental Composition" 2022. Premiato postumo - durante la cerimonia della 64esima edizione che si è tenuta a Las Vegas nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile - a due anni dalla morte di Mays scomparso all’età di 66 anni dopo una lunga malattia, è l’ulteriore conferma della grandezza di questo musicista. Il premio che fu di Duke Ellington e di Chick Corea, per citare solo due nomi, si aggiunge agli 11 Grammy Awards già ricevuti in tre decenni per un totale di 24 nomination. Il penultimo, nel 2006 dove ricevette il Grammy come miglior album jazz contemporaneo per "The Way Up".

Il brano “Eberhard”, omonimo dell’ultimo disco di Mays registrato tra agosto 2019 a gennaio 2020 in California e pubblicato lo scorso agosto, è un tributo al bassista e compositore tedesco Eberhard Weber «che ha avuto una grande influenza su di me quando ho iniziato. È il mio umile omaggio», scriveva lo stesso Mays in vita. «Sono davvero sopraffatto e commosso. - commentava Weber - È impossibile esprimere la mia gratitudine e gratitudine per il fatto che Lyle abbia prodotto quel disco».

Una carriera illustre quella di Mays, come solista e come co-fondatore e tastierista di Pat Metheny Group (con Metheny, Mays ha composto e arrangiato quasi tutta la musica del gruppo).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 15:37

