Incredibile a Ponza, il concerto di Bobby Solo blocca il porto: tutti pazzi per mister "una lacrima sul viso" VIDEO

Bobby Solo superstar a Ponza. Il cantautore, giovedì sera, ha letteralmente bloccato il porto dell'isola stregando i turisti con un concerto in strada. Lo show ha colto di sorpresa i tanti passanti che affollano la perla ponziana per le vacanze e in molti hanno interrotto la passeggiata serale per scatenarsi con mister "una lacrima sul viso".

Il concerto

Bobby Solo non si è risparmiato, e ha regalato ai fan brani di Elvis Presley e i suoi grandi successi: da "Gelosia" a "Zingara", senza dimenticare il capolavoro "Una lacrima sul viso". Un sound che ha fatto impazzire i turisti, felici di cantare alcuni tra i brani più celebri del panorama musicale italiano. Dopo il concerto - che rientra nella rassegna Onde Road, festival di eventi culturali gratuiti da godere in strada - Bobby Solo non si è negato ai fan, intrattenendosi per selfie e foto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 11:29