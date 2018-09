Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato uno dei fenomeni più acclamati dell'ultima edizione di. Sognava di diventare Carlo Cracco ma alla fine ha deciso di seguire la sua passione per l'R&B. Lui èche si è raccontato in esclusiva a Leggo È passato dalla tranquillità della scuola di Amici a incontrare oltre 50.000 fan, cosa si prova?«È stato tutto veloce, vedere la gente che canta le tue canzoni è emozionante».Ad Amici è entrato con un album già pronto, Dejavu che è Disco d'Oro, ma cosa c'è in cantiere?«Finalmente posso dirlo e approfitto di voi. A ottobre uscirà il mio secondo album, avrà dieci tracce e ci ho lavorato giorno e notte. L'ultima canzone la sto ancora scrivendo. Ho sempre detto di voler portare l' R&B in Italia, e credo di essere tra i primi a farlo e a crederci. Non ci saranno featuring, questo è un album introspettivo».Durante le liti con Heather Parisi c'è chi ha preso le sue difese, dalla De Filippi a Fedez...«Maria mi ha insegnato la calma e a non andare in paranoia. L'intervento di Fedez è stato inaspettato, non era tenuto, ma ci ha messo la faccia».Come Fedez è entrato nella scuderia di Soundreef, la startup concorrente di Siae, perché?«Volevo proteggere la mia musica. In quattro anni in Siae non ho ricevuto nessun feedback nemmeno una lettera con scritto benvenuto in Siae e tra la cosa migliore e quella normale, ho scelto la migliore. Avere riscontri in tempi brevi è fondamentale, io posso aprire il mio computer e controllare in tempo reale lo stato dei passaggi della musica tutte le volte che voglio: penso sia futuristico, per non parlare del rapporto umano».Ad Amici si è anche innamorato.«Non c'è molto da spiegare. Emma (Muscat) è un regalo di Dio, io sono molto credente e lei è un punto di riferimento che fa bene all'anima».È credente?«Se sono così sicuro di me è solo grazie alla fede. Me lo hanno insegnato i miei genitori, ho un modo tutto mio di crederci ma da quando sono piccolo ogni volta che mi rivolgo a Dio quella cosa mi viene data. Papa Francesco vorrei conoscerlo, magari mi fa fare il live da San Pietro sul balcone con lui (ride, ndr)».Questa la scrivo«Sì, magari risponde».