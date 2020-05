Bigger Love: nuovo album di inediti per John Legend che domenica sarà ospite da Fabio Fazio

Fabio Fazio

Uscirà il 19 giugno il nuovo album della super star americana che prende il nome dall’omonimo singolo attualmente in radio, “Bigger Love”, di cui è stato recentemente pubblicato il video diretto da Mishka Kornai.Cantante, pianista e super star americana,torna con un nuovo album di ineditiche uscirà il 19 giugno.L’album prende il nome dall’omonimo singolo attualmente in radio, “Bigger Love” , di cui è stato recentemente pubblicato il video diretto da Mishka Kornai : «Il video è stato realizzato per celebrare insieme l’amore, la speranza e la resilienza - racconta Legend - Stiamo usando la tecnologia per rimanere in contatto e per trovare modi creativi per reagire. Volevamo che il video fosse un grande abbraccio collettivo per tutte le persone nel mondo che stanno cercando di rimanere in contatto con la propria famiglia, di aiutare i propri vicini o anche semplicemente di trovare un momento di pausa per scatenarsi in un ballo, nonostante il momento folle in cui siamo immersi». I fan da tutte le parti del mondo hanno inviato le loro clip da utilizzare nel video; il risultato è una sorta di viaggio all’insegna di messaggi personali, telefonate e video sui social media di varie persone, che mettono in evidenza i diversi modi in cui si resta connessi gli uni agli altri e con cui si diffonde l’amore in questi tempi così difficili.