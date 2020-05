Europe Shine a Light, Amadeus svela il segreto di Diodato: «Gli ho detto, se fai così vinci»

Diodato

Amadeus

Diodato rappresenterà l’Italia nello show televisivo Europe Shine A Light – accendiamo la musica, che sostituisce per l'Eurovision annullato a causa dell'emergenza coronavirus, in onda. L’anteprima partirà su Rai1 alle 20.35 e dalle 21.00 lo show andrà in onda anche su Rai Radio2, Rai4 e RaiPlay.Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'Europe Shine a Light a cui hanno partecipato tra gli altri Amadeus e, vincitore di Sanremo 2020 e rappresentante per l'Italia. Amades ha raccontato ai media un piccolo aneddoto a proposito della partecipazione del cantante pugliese all'ultima edizione del Festival. «Sono felice di vedere che nonostante tutto quello che sta sucedendo in Italia e nel mondo questi mesi sono stati bellissimi per Diodato»,: «Pochi giorni prima che iniziasse il Festival, la canzone di Antonio mi aveva colpito sin dal primo ascolto, gli ho dettoEra una canzone che avvolgeva tutti, è una canzone che rilascia un’emozione pazzesca. La sento da sette mesi e non mi ha mai stancato, rimarrà nella storia. Questa canzone è partita da Sanremo, è arrivata sui balconi di tutta Italia e poi ha conquistato l'Europa».