Avril Lavigne, 20 anni dopo «Let go»: il video social che ci fa sentire "vecchi"

Era il 4 giugno 2002 quando la 17enne Avril Lavigne pubblica il suo primo album «Let go». Famosa, in effetti, era già diventata con l'uscita del suo primo singolo, il più amato, «Complicated» che la fece diventare un idolo per gli adolescenti di tutto il mondo per via della sua personalità ribelle. E adesso, dopo la consacrazione, e ben 20 anni di carriera alle spalle ecco che la rocker canadese ha deciso di celebrare a modo suo l'importante ricorrenza.

Avril dopo ben 20 anni è tornata proprio lì da dove tutto ebbe inizio. Nel video social ripercorre, proprio come allora, Canal Street a New York, la strada dove venne scattata la celebre fotografia scelta per la copertina del suo primo album. E con un abbigliamento più simile possibile all'originale posa nella stessa posizione dell'esordio, registrando un breve video pubblicato sui profili social ufficiali della rockstar.

Per sottolineare i 20 anni passati dall'uscita dell'album Avril ha scelto come colonna sonora del video "I'm Just A Kid" dei Simple Plan, utilizzata da molti utenti su TikTok per pubblicare foto del loro passato. Ma le celebrazioni non finiscono qui perché, proprio all'inizio del mese di giugno, Avril Lavigne ha pubblicato la nuova edizione celebrativa di Let Go.

Una ricorrenza a cui Avril, evidentemente, teneva molto e che sicuramente ha fatto piacere ai tanti fan nostalgici della rocker canadese che grazie a questo «remake» sono tornati indietro nel tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 11:54

