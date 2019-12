Dente, al Monk di Roma l'anteprima del tour il 5 dicembre

e

Lunedì 2 Dicembre 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento giovedì 5 dicembre conaldi Roma per l’anteprima del: un concerto speciale, che a Milano ha già fatto registrare il tutto esaurito a pochi giorni dall’apertura delle prevendite, mentre sono ancora disponibili pochissimi biglietti per il live capitolino, per regalare al pubblico unche nei prossimi mesi vedrà il cantautore sui palchi dei migliori club italiani.Dente, accompagnato dalla sua band, porterà in scena il meglio del suo repertorio, brani come, e tanti altri ancora. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che in oltre dieci anni di carriera l’hanno reso uno dei più apprezzati cantautori del nostro paese.Il concerto sarà anche un’occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi singoli, insieme ad altre anticipazioni dall’atteso nuovo disco di inediti, che sarà pubblicato nel 2020 da INRI e Artist First, a distanza di 4 anni dall’ultimoPer tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: