Albano Carrisi si esibisce in una chiesa di Andria, l'ira del vescovo: «Violazione di luogo sacro»

È di nuovo in una bufera mediatica Albano Carrisi che sembra aver scatenato l’ira del vescovo di Andria per essersi esibito in una chiesa della città pugliese.

«A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico – ha espressamente dichiarato il vescovo della diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi - per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro».

