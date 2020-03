Coronavirus, la storica Abbey Rood dei Beatles si rifà il look nel lockdown: strisce pedonali come nuove

Boris Johnson positivo al coronavirus. «Ho febbre e tosse, guiderò il governo da casa»: Contagiato anche un ministro

Il #lockdown in UK permette di ridipingere con tranquillità le strisce pedonali di #AbbeyRoad



(ha fatto anche cose buone) pic.twitter.com/GsPmwjE7LJ — Erre Ci (@raffamad81) March 27, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA