Masterchef, quinta puntata: colpo di scena per la Masterclass, lacrime in vista. Ecco cosa succederà

Dopo le eliminazioni shock della scorsa puntata, Masterchef Italia torna su Sky per il quinto appuntamento. Imprevedibilità è la parola d'ordine e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono maestri in questo. Qualche lacrima verrà inevitabilmente versata, ma per un buon motivo.

Anticipazioni

Sotto la Mystery Box che i concorrenti di Masterchef Italia dovranno aprire nell’appuntamento del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy di giovedì 12 gennaio alle 21.15 (su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go),non ci saranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Ma imprevedibilità sarà la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test, che vedrà i concorrenti cucinare divisi a coppie.

A seguire, il viaggio di MasterChef Italia approderà nella patria della cipolla rossa, a Tropea, in Calabria, per la seconda prova in esterna di stagione, tra l’azzurro intenso del mare e gli inconfondibili profumi mediterranei. La brigata che ne uscirà sconfitta affronterà il Pressure Test, durante il quale i cuochi amatoriali dovranno lavorare al massimo della concentrazione e con grandissima attenzione per mantenere allacciato il proprio grembiule bianco.

