Masterchef, Antonino Cannavacciuolo provoca Bruno Barbieri: «Nano malefico». La reazione dello chef

La terza puntata di Masterchef Italia in onda giovedì 29 dicembre parte con il botto a partire dal primo ospite che è Iginio Massari. Ma a prendere la scena come sempre sono i giudici con Antonino Cannavacciuolo che provoca Bruno Barbieri sin dai primi minuti dello show.

Ultima puntata dell'anno per Masterchef Italia che finalmente ha la sua Masterclass al completo. I venti aspiranti chef devono subito mettersi alla prova con uno dei giganti di questo show: Iginio Massari che prende solo per questa prima prova il posto di Bruno Barbieri.

Sospiro quasi di sollievo per i concorrenti che possono non fare un dolce e momenti di ilarità come sempre tra i giudici che si stuzzicano vicendevolmente. A segnare il primo punto però è Antonino Cannavacciuolo che stuzzica Bruno Barbieri "nascosto" dietro le quinte: «Ti vedo nano malefico» tra le risate di Locatelli e di tutto lo staff.

La prova del dolce è quella più temuta, ma questa sera la Mistery Box è in versione Gold e sotto un lingotto d’oro vengono proposti abbinamenti tra dolce e salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo.

Lo chef non se la prende e sui social sono tutti divertiti da questo gioco delle parti segno di una grandissima sintonia tra i giudici. Ma dopo questo gioco è il momento di tornare seri con Iginio Massari non si scherza e chi passa la prova va subito in balconata. Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici, si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test

