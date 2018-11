Isola dei Famosi, Alvin torna inviato e Jeremias Rodriguez naufrago. Ma Belen non vuole

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alvin inviato all’naufrago, sempre che si riesca a superare l’opposizione della sorella Belen. Con l’Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it , alle porte e pronto a partire con l’arrivo del prossimo anno con la conduzione di Alessia Marcuzzi, arrivano le prime notizie ufficiali sui nuovi protagonisti del talent Mediaset. Intano per il ruolo dell’inviato si prospetta un ritorno: a condurre il daily e i collegamenti dall’Honduras infatti non sarà più Stefano De Martino, maA dare la notizia “Chi” nelle “Chicche di gossip” che danno il nome anche di un naufrago, per l‘appunto Jeremias Rodriguez. Jeremias, oltre ad aver preso parte al Grande Fratello Vip, sarebbe il terzo Rodriguez a naufragare in Honduras dopo la sorelle Belen (nell’edizione targata Ventura) e Cecilia, con cui è stato recluso nella Casa.Sembra però che a fare opposizione al naufragio di Jeremias sia proprio la sorella Belen che sembra sia molto restio a farlo partire.