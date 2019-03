Isola dei famosi 2019, decima puntata: Marina Larosa e Luca Vismara in nomination. Paolo Brosio eliminato

I

Riccardo Fogli sbotta contro Marina La Rosa: «Di quello che pensi me ne sbatto... le palpebre»

Vince

Stefano Bettarini

che vuole raggiungere a nuoto

la sua Nicoletta.

Kaspar in lacrime

.

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 01:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA