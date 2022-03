Isola 2022, Vaporidis fuori controllo: «Vi piace far vedere le nostre miserie». Luxuria ribatte: «Porta rispetto»

Isola 2022, Nicola Vaporidis fuori controllo: «Vi piace far vedere le nostre miserie», Vadimir furiosa: «Porta rispetto». La nomination ai coniugi Rosso della scorsa puntata ha degli strascichi pesanti anche durante la diretta di giovedì sera. Facciamo un passo indietro.

Durante la diretta della quarta puntata dell'isola dei Famosi 2022, la lite più grossa fino ad ora è a causa della nomination fatta da NIcolas Vaporidis lo scorso lunedì. L'attore in qualità di leader ha mandato in nomination Clemente e Laura Russo.

Durante la diretta gli sportivi svelano che Vaporidis è stato "manipolato" da Lory del Santo. Era lei infatti la prima scelta di Nicolas, cambiata all'ultimo minuto. Clemente e Laura perdono al televoto contro Carmen e il figlio Alessandro e Nicolas è quasi in lacrime: «Sì ho fatto una cazzata, volevo andassero via Carmen e Alessandro».

Sia Luxuria che la Blasi stuzzicano Nicolas e lui va su tutte le furie: «La verità è che a voi piace far vedere le nostre miserie, che litighiamo per un pezzo di cocco. Potevano vedere delle persone che lottavano per la sopravvivenza ma si vede che al pubblico piace il trash».

«Ma chi sei tu per dire cos'è e cosa non è il trash? » ribatte Vladimir, Vaporidis nel rispondere continua a dire "caro Vladimir", Luxuria su tutte le furi: «Se parli di rispetto portalo, innanzitutto chiamami cara Vladimir e non caro»

