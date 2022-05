Isola 2022, Edoardo in crisi con Mercedesz: «Non mi fido». L'accusa di Nicolas «Prima di entrare era fidanzata»

Problemi di cuore tra Mercedesz ed Edoardo dopo che la figlia di Eva Henger ha avuto un'accesa discussione con Nicolas. Durante la diretta dell'isola dei Famosi di lunedì 16 maggio, Ilary Balsi ha messo i due a confronto e sia Guendalina che Nicolas hanno sottolineato l'atteggiamento sospetto dell'influencer.

In settimana Mercedesz Henger ha avuto un'accesa discussione all'Isola dei Famosi 2022 con Nicolas. «Sono stata derisa ed esclusa da un gruppo che non pensavo esistesse per una nomination». «Sì ho rosicato per la nomination - conferma Nicolas - essere nominato da Carmen, da Nick e da lei mi ha fatto male, tutto questo è sfociato in un suo accanimento nei miei confronti e non le si può dire nulla. Secondo me lei ha un atteggiamento forzato, comportarsi come una moglie dopo 5 giorni è un tantinello sospetto, si è attaccata a Edo come Carmen si attacca agli spaghetti. Se fosse onesta aspetterebbe i tempi di Edoardo....visto che Mercedesz prima di entrare era anche fidanzata, secondo me è un tantino forzato»

Questa difesa estrema di Mercedesz però fa insospettire anche Edoardo «Io scherzo e gioco ma lei non è la mia ragazza, le conferme da lei le devo ancora ricevere». Anche Guendalina vede una reazione troppo forzata «Io se mi lascio minimo minimo sto reclusa due mesi a piangere»

«Forse mi sono affezionata troppo in fretta - risponde offesa Mercedesz - ma mi sembrava reciproca. Guendalina non sapeva che ero fidanza, l'ho detto che mi ero lasciata da pochissimo. Il mio ultimo fidanzamento è stato un anno fa, poi ho avuto due frequentazioni»

Ilary chiede a Edoardo di schierarsi dalla parte di Nicolas o di Mercedesz, Edo sceglie l'amico «Di lui mi fido, di lei no. Lui in due mesi mi ha dimostrato che posso fidarmi, poi se si era lasciata una settimana prima di entrare, in teoria ha fatto una clip in cui dice "mi piace quello" ed era ancora fidanzata? Allora non mi fido».

