Isola 2022, diretta 16 maggio - arrivano 4 nuovi naufraghi: Pamela Petrarolo, Marco Maccarini, Gennaro Auletto e Luca Daffrè

Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare questa sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2022 che seguiremo come sempre su Leggo.it. i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, due vere e proprie icone della televisione degli anni '90, e i "Guapissimi" Gennaro Auletto e Luca Daffrè.

Leggi anche > Isola 2022, Roger si fa male e si accascia: «Non riesce a parlare». Permanenza a rischio?

I quattro sono pronti ad aiutare i naufraghi nel proseguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso questa sera durante la diretta della 17ma puntata, scardinerà anche gli equilibri del gruppo. Gli abitanti di Playa Sgamada lasceranno per sempre il loro atollo e andranno a colonizzare nuove isole di Cayo Cochinos.

Ma non tutti: uno di loro lascerà per sempre la gara e dovrà tornare in Italia, mentre altri due potranno tornare in gioco. Quale destino attende Clemente Russo, Estefania Bernal, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Marco Cucolo?

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni riceveranno una dolce sorpresa. Carmelina, figlia e sorella dei due naufraghi, si collegherà con loro dallo studio.

Una tra Blind, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 20 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA