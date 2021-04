Isola 2021, Andrea Cerioli in crisi vuole abbandonare: «Sto facendo la figura del morto». La Blasi lo blocca

Isola 2021, Andrea Cerioli in crisi vuole abbandonare: «Sto facendo la figura del morto». Uno sfogo, quello dell'ex di Uomini e Donne, che arriva quasi al termine della sesta puntata. Dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione, Cerioli è sul punto di lasciare, interviene Ilary Blasi a bloccarlo.

Ancora lacrime per Andrea Cerioli. Il percorso all'interno dell'Isola dei Famosi 2021 si sta dimostrando per l'ex tronista più duro del previsto. E' particolarmente fragile e spesso si scioglie in lacrime, un atteggiamento che è stato canzonato in diretta anche dalla conduttrice, Ilary Blasi, che lo addita ironicamente come "uomo alfa".

Durante la diretta di giovedì 1 aprile Cerioli ha manifestato il suo desiderio di voler diventare padre. Anche ai naufraghi aveva confessato: «Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce».

Anche la Blasi le chiede se questo suo desiderio è davvero così forte: «Penso che sia la gioia più bella della vita e il lavoro più impegnativo. Quindi non bisogna premere su questa cosa. Quando arriverà il momento, sarà quello giusto per entrambi. Forse io fisiologicamente sono un po’ più pronto». Dallo studio interviene la fidanzata Arianna Cirrincione che però frena un po': «Ne abbiamo parlato spesso ma non ci piace programmare - poi però vuole spronare il suo fidanzato - Amore però forza. Io sto benissimo, stiamo tutti benissimo però, ti prego, tirati su».

Su queste parioli Cerioli ci rimugina a lungo e quasi al termine di puntata, al momento delle nomination chiede parlare con Ilary Blasi: «Ho fatto dei reality, so come funzione, io ho sempre una carezza per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera. Io cerco di fare il mio, non vado alla ricerca delle due telecamere che ci sono, poi magari il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso. Se Arianna mi dice che sto facendo la figura del morto vuol dire che non sono adatto a questo reality». Cerioli sembra voler abbandonare il gioco: «Penso di aver fatto il cretino con tutti, faccio gli scherzi, se di me arrivano due clip in cui piango e basta allora non è il reality che fa per me. Mi sono innervosito, non c'è niente di sbagliato nel piangere, però io non parlerò mai male con nessuno e non aspetterò mai le telecamere. Io non riesco a essere plateale, non ci riesco per questo motivo non sono adatto a questo format». La Blasi interviene e taglia corto: «Vabbè ora fai le nomination».

