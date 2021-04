Isola 2021, Awed chiede scusa ai naufraghi e scarica Vera Gemma: «Con il senno di poi ...». Il brutto litigio con Gilles Rocca, la ramanzina di Tommaso Zorzi e la sua seconda nomination, hanno fatto cambiare idea allo youtuber Simone Paciello, che durante la diretta della sesta puntata fa ammenda con i suoi colleghi isolani.

Leggi anche > Isola 2021, Paul Gascoigne rientra in gioco con un tutore: «Dormirà su una brandina e non farà i giochi»

«Volevo chiedere scusa per il mio comportamento e soprattutto a Francesca perchè le ho detto delle cose dettate dalla rabbia», così Awed durante la diretta della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2021, chiede scusa per il comportamento avuto durante la puntata di lunedì scorso

«Chiedo scusa a Gilles - prosegue Awed - perchè l'ho tirato dentro questo teatrino». I naufraghi però sono un po' scettici. Per Ilary i naufraghi pensano che Awed sia stato plagiato da Vera: «Mi sembra troppo dire plagiato, io ho le mie colpe. Ho ragionato sulle parole di Tommaso, non ho reagito bene e ho sfogato la mia rabbia così. Ci siamo noi auto esclusi dal gruppo, era tutto dettato dall'orgoglio».

Tommaso Zorzi lo stuzzica: «La figura del rosicone non è mai bella e questa settimana è uscito meglio. Awed con il senno di poi pensi che vera fosse più complice o intralcio?», Simone risponde e scariva Vera Gemma: «In quel momento eravamo complici, però con il senno di poi non mi sarei coalizzato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA