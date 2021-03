Isola 2021, Akash Kumar risponde agli attacchi di Tommaso Zorzi: «Mamma mia che trash». Nella quarta puntata del reality durante il "Punto Z", l'influencer ha lanciato una bella frecciatina al modello che ha deciso di rispondergli via social.

Continua la guerra a distanza tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. Tra i due non scorre buon sangue e durante la quarta puntata dell'isola dei Famosi 2021, Zorzi nel suo "Spazio Z" ha hattaccato Akash dopo la decisione di abbandonare il gioco. Akash però, che non si è mai tirato indietro nemmeno durante le dirette, ha deciso di rispondere via social.

Il modello non era giovedì sera in studio perchè, come per il Visconte deve ripsettare la quarantena prima di poter partecipare alle puntate in diretta. Il profilo Instagram ufficiale dell'Isola dei famosi ha postato il video del "Punto Z", che tra i vari commenti ha proprio quello di Akash: «Ieri sera massaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso mamma mia che trash».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 08:10

