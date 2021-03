Isola 2021, diretta quarta puntata: entra un nuovo naufrago. In nomination Francesca Lodo e Brando Giorgi. A commentare la puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Grande protagonista di questa quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2021 il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio è il nuovo naufrago Andrea Cerioli.

Due i concorrenti al televoto: chi tra Francesca Lodo e Brando Giorgi dovrà lasciare Cayo Cochinos? E soprattutto, l'eliminato sceglierà di restare su Parasite Island o farà come il Visconte e Akash e quindi rientrerà in Italla?. L'Isila dei famosi 2021 è prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 14:41

