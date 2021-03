di Ida Di Grazia

Isola 2021, Elettra Lamborghini e la battuta hot su Ubaldo: «Ogni buco ...», gelo in studio. Lo stilista e color design ha ammesso di non praticare sesso da oltre 28 anni, e se dallo studio sono rimasti tutti increduli, la twerking queen ha deciso di metterci la sua firma durante la diretta della quarta puntata di giovedì 25 marzo.

Che Elettra Lamborghini non abbia filtri è risaputo ed è anche per questo motivo che è stata scelta come opinionista dell'Isola dei Famosi 2021. Durante la quarta puntata la Lamborghi non non ha risparmiato nessuno i suoi commenti al vetriolo senza però pensare di essere in diretta tv.

E' partita subito con una parolaccia nel criticare le vicende dell'Isola parlando di «Ca**i amari!», fino al suo commento quando Ubaldo Lanzo, lo stylist di Parasite Island, ha confessato di non praticare sesso da 28 anni. Tommaso Zorzi e Ilary Blasi sono increduli, la Lamborghini pensa non sia vero: «Impossibile dai! Ogni buco è galleria qualcosa si trova sempre». Gelo in studio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 23:08

