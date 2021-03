Isola 2021, Tommaso Zorzi "demolisce" Akash durante il "Punto Z": «Ha rotto gli Zebedei». Anche durante la quarta puntata Zorzi, durante il suo spazio di commento dedicato ai naufraghi, non ha perso l'occasione di punzecchiare il modello che lunedì scorso ha deciso di abbandonare il reality.

Anche nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2021, torna il consueto appuntamento con il "Punto Z", lo spazio di Tommaso Zorzi dedicato ai naufraghi. Ad essere preso di mira è Akash con cui Zorzi ha avuto diversi attriti, anche se nella puntata di lunedì è stato tra quelli che ha cercato di convincere il modello a restare in gioco. Akash, invece, ha deciso di non fermarsi su Parasite Island e abbandonare il gioco.

Durante il suo "Punto Z" di Tommaso Zorzi ha commentato tutti i naufraghi "demolendo", si fa per dire Akash: «Zeta come gli Zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti Ilary "prendi il sacchetto e torna a casa". Io credo che se lui se ne sia uscito con "io la mia isola l'ho già vinta", sbaglia, l'Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accetando di rimanrere su Playa Parasite».

Il punto Z poi è proseguito, in modo più tenero però verso gli altri naufraghi: «Zeta come Zolfanello che ha causato una crisi di pianto a Valentina Persia che non riuscendo ad accendere il fuoco con questo fiammifero umido avrebbe dovuto ascoltare i consigli di Brando. Zeta come zazzara pensando ai capelli di Ubaldo. Z come Zoo che voglio dedicare a Vera gemma che è è la vera leonessa dell'Isola e tutti maschietti al suo fianco sembrano gattini».

