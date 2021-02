C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con l'ospite in studio: «Non ci vedo un cavolo da ridere»

Maria De Filippi perde le staffe durante C'è posta per te e riprende una delle sue ospiti. La storia in questione riguardava una figlia che si era allontanata dalla sua famiglia, mentre il padre e la madre le chiedevano di tornare a ricucire i rapporti e stare tutti insieme a maggior ragione che aspetta un bambino. Una situazione molto difficile in cui la ragazza ha iniziato a ridere scatenando l'ira della conduttrice.

Tutto nasce dalla disapprovazione del padre di Martina per Francesco, fidanzato conosciuto dalla ragazza in età precoce secondo il genitore. Il ragazzo è stato cresciuto solo dalla madre e ha serie difficoltà economiche, per questo il padre di Martina è sempre stato restio nell'approvare la relazione. Martina però non ha dato ascolto al papà è andata a vivere dalla madre e infine dalla suocera insieme a Francesco e poco dopo è rimasta incinta arrivando a chiudere definitivamente i rapporti con il padre e minacciandolo dicendo che non gli avrebbe mai fatto conoscere il nipote.

Martina ha solo 22 anni ed è rimasta incinta dopo 3 mesi di relazione e il padre sebbene non sia stato felice di quanto accaduto vuole recuperare i rapporti. Martina resta sulle sue posizioni però e i toni si accendono suscitando però l'ilarità della figlia che si mette a ridere. A Maria non piace questa reazione e replica in modo deciso: «Scusami Martina ma sinceramente non ci trovo proprio un cavolo da ridere!». La conduttrice ha provato a far ragionare la ragazza sull'accaduto spiegando che le preoccupazioni del papà sono state legittime anche se ha sbagliato nei modi.

Martina però chiude la busta, così Maria prova a far ragionare Francesco: «Sai cosa mi piacerebbe? Che Martina uscisse, perché non è pronta a rivedere il padre, e che tu lo incontrassi. Diamo una lezione a lui, a lei e al pubblico a casa. Fai l’uomo, Francesco», ma anche lui chiude la busta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 09:51

