Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sembrano essere sempre più vicini, ma come fa notare Ilary in diretta nell'ultimo periodo i due si sono allontanati. Stefano ha una compagna a casa e in un video mandato in onda lui confessa di non averla pensata molto durante questa esperienza e teme che tra loro possa essersi incrinato qualcosa.Benedetta in diretta ammette di essere amica di Stefano, ma confessa anche di essersi sentita spesso la "donna sbagliata". Lory Del Santo spiega che probabilmente questa storia, che però lei considera vera, abbia dato la possibilità a Stefano di avere un po' più di visibilità. Una leggere rettifica rispetto a quello che emerge nel filmato mandato in onda e Signorini la provoca dicendo che spesso l'ha vista dire delle cose e in diretta ritrarle. Silvia Provvedi è molto più diretta, parla di un sentimento che va oltre l'amicizia, ma poi aggiunge: «Per il bene di chi sta a casa è bene che si faccia un passo indietro e si rifletta. Capisco Benedetta, fa quello che farei io per evitare di rimanere delusa».Stefano interviene dicendo di non avere bisogno di visibilità e ribadisce: «Io e Benedetta eravamo amici anche fuori, questo rapporto mi ha fatto mettere in dubbio il mio rapporto a casa don Dascia, ma per ora non si è rotto nulla. Benedetta qui dentro per me è la persona più importante».