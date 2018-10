Lory Del Santo, è scontro a Mattino Cinque : questa mattina tra gli ospiti di Federica Panicucci c'era il giornalista Pierluigi Diaco, abbastanza critico con la scelta di Lory Del Santo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante la tragedia di pochi giorni fa del figlio Loren, che si è tolto la vita.



se una persona che vive un lutto, lo rende pubblico trovando dei surrogati, con ciò che la tv comporta, ha una scala di valori che francamente onora il personaggio ma tradisce la persona

Se Lory Del Santo avesse scelto di fare una conversazione in forma scritta e non avesse partecipato al Grande Fratello, non ne staremmo a parlare - dice - Si è prostituita a un meccanismo che tradisce il suo dolore, pensa di potersi consolare a scopo terapeutico





Sei squallido, di una modestia culturale - dice - Sfruttate la televisione in modo cinico

