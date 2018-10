Sabato 13 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

i fuori dalla casa del. Gli ultimi aggiornamenti su Leggo.it . La scorsa notte, mentre i concorrenti delerano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso delle voci minacciose provenienti dall'esterno avrebbero catturato la loro attenzione. «». I vip sarebbero rimasti senza parole, ma ecco cosa sarebbe successo.Un uomo del palazzo vicino alla casa del Grande Fratello Vip si sarebbe infuriato per il viavai rumoroso dei fan che di notte urlerebbero per salutare i loro beniamini al di là del muro di Cinecittà. Lo scorso anno i vicini stufi se la sarebbero presa con le "bimbe di Giulia De Lellis". E anche stavolta la scena si sarebbe ripetuta: «», avrebbe urlato il signore furioso ai presunti fan rumorosi.sarebbero arrivati in maniera ben distinta alle orecchie dei vip, che sono esplosi in una sonora risata. E il video ha fatto il giro del web.