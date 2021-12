Grande Fratello Vip, notte di passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la nuova coppia

È nata una nuova coppia al Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono scambiati un bacio appassionato nella notte della Vigilia. L'ex protagonista di Uomini e Donne sembra aver perso la testa e dimenticato definitivamente Gianmaria Antinolfi. I due si comportano da giorni come due fidanzatini scatenando l'ira di Jessica che aveva creduto all'interesse del 19enne.

GFVip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

I due si sono anche chiesti le rispettive intenzioni. «Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te. Fuori ci sono un sacco di belle ragazze, ma penso ci sia passata anche tu, è davvero difficile impegnarsi in una relazione quando sei così esposto, fidati di me», le parole del ragazzo.

GFVip, Sophie Codegoni e Jessica

Jessica Selassiè ne soffre perché nutriva mire nei confronti di Basciano. Sophie infatti aveva detto a più riprese a Jessica di non preoccuparsi, assicurandole di non aver progetti con Basciano, ma così non è stato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 12:38

