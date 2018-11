Grande Fratello Vip, Maria Monsè rivela: «Sono stata molestata». Ma uno degli inquilini ha una reazione incredibile

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

rivela: «». Ieri sera, durante la festa di Halloween, la conduttrice siciliana avrebbe fatto una delicata confessione. Maria avrebbe spiegato di essere stata vittima di molestie. Un racconto molto doloroso, che avrebbe toccato gli inquilini della Casa. Tutti tranne uno. Uno dei concorrenti infatti avrebbe avuto una. Ma andiamo con ordine.Durante la serata del 31 ottobre, i ragazzi sono tutti insieme a festeggiare. Ma tra una chiacchiera e l'altra arriva una. Maria Monsè racconta un episodio doloroso della sua vita. All'età di 17 anni, la conduttrice si sarebbe trovata da sola in macchina con un uomo che l'avrebbe sottoposta a molestie. «Mi ha portato - avrebbe spiegato - in una strada di campagna e mi ha detto». A quel punto Maria Monsè avrebbe urlato forte e l'uomo avrebbe ritirato ogni pretesa.Gli inquilini restano toccati dal racconto. Tutti tranne uno, che avrebbe avuto una reazione diversa.avrebbe ridacchiato sotto ai baffi, facendo andare su tutte le furieche gli avrebbe urlato: «Se devi fare il pagliaccio, vai fuori di qui che non ti tollero». Fabio avrebbe provato a scusarsi, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. E l'ex diavrebbe lasciato la festa.