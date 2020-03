Grande Fratello Vip, concorrenti isolati nella Casa per il coronavirus: «Non potrà più entrare nessuno»

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 21:33

A causa dell'emergenza coronavirus, il Grande Fratello ha preso nuovi provvedimenti per tutelare la salute degli inquilini.Come riporta il sito Leichic,L'ex concorrente infatti entrava ogni sabato nella Casa per la consueta lezione di fitness.Ecco le parole di Pasquale Laricchia: «Ma ci sarà il mio sostituto Patrick con l’assistente Adriana Volpe. Riusciranno ad allenare il gruppo, così tutti saranno forti e tonici. Ma non disperate, io ritornerò».