Grande Fratello Vip cambia ancora programmazione, niente doppio appuntamento: cosa andrà in onda al suo posto

Grande Fratello Vip cambia ancora programmazione, il venerdì spazio alla fiction dei Fratelli Caputo. In attesa della trentunesima puntata in onda questa sera su canale 5, e che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, per alcune settimane il Grande Fratello rinuncerà al doppio appuntamento del venerdì.

Per tre settimane, a partire da questa sera, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo di lunedì. Al suo posto, il venerdì andrà in onda la fiction mediaset dei Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci.

Qui i prossimi tre lunedi - 4, 11 e 18 gennaio - il Grande Fratello Vip avrà un solo appuntamento settimanale, a partire dal 25 gennaio, invece torna anche il doppio appuntamento del venerdì, programmazione che dovrebbe durare fino alla fine del programma prevista, salvo cambiamenti per il 26 febbraio 2021.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 20:13

