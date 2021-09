Grande Fratello Vip, Aldo Montano: «La data di chiusura e le differenze con "La Fattoria"...»

Il Grande Fratello Vip è pronto a partire lunedì 13 settembre su Canale 5 e come confessato dal concorrente Aldo Montano non saranno pochi i mesi in cui i reclusi dell’edizione terranno compagnia ai numerosi telespettatori che seguono il reality.

Grande Fratello Vip, Aldo Montano: «La data di chiusura»

Il Grande Fratello Vip, secondo quanto confessato da Aldo Montano, avrà termine il 13 dicembre, tre mesi dopo. Come già successo per la scorsa edizione però il reality potrebbe andare avanti più tempo: «La chiusura – ha fatto sapere Aldo Montano in un’intervista a “Il corriere della sera” - è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen».

Aldo Montano ha partecipato qualche anno fa a un altro reality, “La Fattoria”, che aveva fra i concorrenti anche Katia Ricciarelli: «Alla Fattoria un po’ di tregua l’avevamo, qui saremo osservati sempre, 24 ore su 24. Al Grande Fratello Vip non esiste un orologio di riferimento, tutto sarà particolare dentro quei 1000 metri quadrati. Sì, sarà una maratona, ci sono cose che mi lasciano perplesso, ad esempio, abbiamo a disposizione solo una toilette, e spero che la noia alla lunga non abbia il sopravvento Ritroverò anche Katia Ricciarelli, una dei 22 concorrenti: siamo rimasti in buoni rapporti».

