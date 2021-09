di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip: per i bookmaker Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni sono imbattibili. Lunedì 13 settembre parte la sesta edizione del Grande Fratello Vip targata Alfonso Signorini. Tanti nomi noti al pubblico del piccolo schermo, ma anche molti outsider che hanno stuzzicato la fantasia dei bookmaker.

A guidare la classifica del vincente di Stanleybet.it c’è il nuotatore Manuel Bortuzzo a 5,00, seguito dalla modella di Chiara Ferragni ed ex Uomini e Donne Sophie Codegoni a 7,00. A sedici anni di distanza Raffaella Fico, ex compagna del calciatore Mario Balotelli, rientra nella casa più spiata d’Italia insieme ad un'altra stella di ritorno, l’esplosiva Francesca Cipriani: entrambe sono a 8,00, insieme a una professionista dei reality, l’influencer e modella Soleil Anastasia Sorgè, nota anche come Soleil Stasi (Uomini e Donne, Pechino Express e Isola dei Famosi).

Si torna allo sport con Aldo Montano, lo schermidore toscano, campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004 è proposto a 10,00, insieme all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Sfida a colpi di fascino tra il modello egiziano Samy Youssef e l’attore Alex Belli che valgono 12 volte la posta. Ritorno in tv per la modella e showgirl di origine venezuelana Ainett Stephens (15).

Tra i volti inediti, le principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailé Selassié, assassinato nel 1975, quando in Etiopia fu instaurato un Governo militare. Nella casa giocheranno come un concorrente unico e per ora le troviamo nella quota “Altro”. Sempre dal regno di Uomini e Donne c’è Andrea Casalino (22), ma chi sta già creando scompiglio ancora prima di entrare e sicuramente il giovanissimo Tommaso Eletti (30). Il pubblico lo ha conosciuto nell’ultima edizione di Temptation Island e non ha molto apprezzato i suoi atteggiamenti sopra le righe.

I “vipponi” di peso, quelli con un curriculum artistico importante, per ora viaggiano tutti molto lontani dal podio del “vincente” di Stanleybet.it: Carmen Russo (18), Jo Squillo (20), Amedeo Goria (22), Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan (entrambe a 25). A chiudere, Giucas Casella e Davide Silvestri, il cui successo vale 30 volte la posta.

Semi sconosciuti, ma famosi grazie alle “parentele vip” gli ultimi in classifica: l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez, Dayane Mello) e il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, Nicola Pisu, rispettivamente a 32 e 35 volte la posta.

