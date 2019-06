Grande Fratello, scoppia la lite nella Casa. Valentina Vignali furiosa: «È disgustoso»

Sabato 1 Giugno 2019, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato pomeriggio. I concorrenti, dopo aver giocato per alcune ore a calcio tennis in giardino, iniziano a prepararsi per la cena.», urla furiosa la sportiva. Nessuno degli inquilini si autodenuncia. E così inizia il giallo. La Vignali è furiosa per l'omertà ecommenta: «».invece invita i ragazzi a cambiare discorso: «Non è carino per chi ci sta guardando».