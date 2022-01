GFVip anticipazioni: Delia Duran sarà una nuova inquilina della casa

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip. Per la puntata di stasera del Grande Fratello Vip ci sono grandi novità, raccontate proprio da Alfonso Signorini: il conduttore entrerà nella casa per un confronto con gli inquilini, che nel mentre sono anche ignari della visita di Dayane Mello all'amica Soleil e del prossimo arrivo della moglie di Alex Belli, Delia Duran.

Dallo studio di #GFVIP, si preannuncia una serata per niente semplice per i nostri Vipponi: comunicazioni importanti e grandi ritorni spiazzeranno letteralmente tutti loro 🧨



Vi aspettiamo in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity con una puntata esplosiva! 💥 pic.twitter.com/psIx75323z — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022

Delia Duran, Alfonso Signorini e Dayane Mello

GFVip anticipazioni: Alfonso nella casa e l'arrivo di Delia Duran

Grandi soprese al Grande Fratello Vip. Le anticipazioni della puntata di stasera sono state date dallo stesso Alfonso Signorini attraverso un video sui canali ufficiali del reality. Il conduttore ha annunciato che, dopo le numerose polemiche per il linguaggio utilizzato dai reclusi, entrerà in casa per avere un faccia a faccia con i concorrenti e chiarire definitivamente la questione su una possibile sensazione disciplinare.

Alfonso Signorini (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Alfonso poi ha svelato che farà il suo ritorno fra le mura del reality una grande protagonista della scorsa edizione, Dayane Mello, per salutare il pubblico e fare una visita alla cara amica Soleil Sorgè. Una sorpresa anche per Manuel Bortuzzo con l'arrivo del fratello Kevin e, ad ultimo, la notizia che forse un po’ tutti i concorrenti temono. Delia Duran, moglie di Alex Belli, è pronta a entrare in casa e stasera annuncerà ai concorrenti di essere pronta a varcare la porta rossa non appena terminata la sua quarantena.

Dayane Mello (Foto: Instagram)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 20:31

