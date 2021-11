Gf Vip, quattro donne entrano nella Casa: ecco chi sono (e c'è un nome top)

Nuovi inquilini nella casa del Grande Fratello Vip, tutte donne. Dopo il prolungamento del programma fino a marzo, ora arrivano altri concorrenti. Come riporta Tv Blog, tra fine novembre e dicembre, nella Casa entreranno quattro nuove gieffine bionde: Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, di Valeria Marini e Maria Monsè.

Per la Monsè sarebbe un ritorno: l’ex ragazza di Non è la Rai ha già partecipato alla terza edizione della trasmissione, nel 2018. Per Valeria Marini si tratterebbe invece della terza volta al Grande Fratello Vip. Per Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo sarebbe la prima volta nella casa più spiata d'Italia. Entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi: la Pellegrino nel 2004, mentre l’ex compagna di Massimo Troisi era nel cast del 2017. Nei giorni scorsi si era parlato anche dell’ingresso di Adelaide De Martino, sorella minore del più famoso Stefano, e di Vladimir Luxuria ma, al momento non ci sono certezze.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 08:35

