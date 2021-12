Gf Vip, Alex Belli a Soleil: «Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?». Ma lei cambia strategia

di

Una nuova lite avvenuta nella casa del Gf Vip sembrava aver messo la parola fine alla liason Alex Belli e Soleil Sorge. Ma sembrava, perchè i gieffini si sono già chiariti, con un romantico «Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?», pronunciato nella notte sotto il piumone da Alex.

Leggi anche > Katia Ricciarelli e la frase choc su Biagio D’Anelli: «È normale o è gay?»

Ma facciamo un rewind per ricostruire tutto. Duarante la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, l'attore e l'influencer discutono per delle risposte che Belli ha dato (per non ferire Delia) al presentatore che non sono proprio andate giù alla Sorge. Dopo ciò l'ex di CentoVetrine si è dichiarato con la vippona e ha cominciato ad attaccare la moglie con affermazioni anche poco eleganti. Quindi i due erano pronti a lasciarsi andare ai sentimenti, ma non è stato così, perchè ieri è scoppiata una nuova violenta discussione tra i due apparentemente nata da un motivo futile.

Gf Vip, prima la lite tra Alex e Soleil...

La produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto ai concorrenti di raccontare i loro primi 70 giorni all’interno della casa e Alex Belli ha rubato la scena a tutti senza lasciare spazio agli altri concorrenti di raccontarsi. Soleil è andata su tutte le furie e confidandosi con Katia e Manila ha confessato di non tollerare più le manie di protagonismo di Alex.

L'attore ha cercato di chiarirsi con la sua "Sole", ma lei non ci sta: «Puoi rigirare altre persone, con me non ci provare neanche. Non stiamo parlando della vita, stai avendo una conversazione con me dove stai generalizzando delle mie caratteristiche all’ennesima potenza». Ma Belli vuole chiuderla velocemente: «Vuoi la ragione? Hai la ragione. Non voglio discutere con te di questa roba». Ma Soleil sembrava trachant: «È inutile continuare a parlare perché le tue non sono scuse, sono raggirare tutto, ribaltare la frittata, e lo puoi fare con altre persone e non con me».

... E poi la pace

E qui sembrava finita. E invece no, Alex è tornato all'attacco e ha rincarato il dosaggio di parole impegnative: «Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amamo?». E sul web scoppia la polemica. Ormai sono rimasti in pochi a credere all'attore. «Teatrino ad hoc scritto male e RECITATO peggio. Basta avere rotto il ca**o tutti e due ora. Una pagliacciata».

I dubbi dell'influencer

E nel frattempo continua a far chiacchierare sul web la nuova strategia che Soleil sta mettendo in atto. L'influencer sembra proprio voglia far calar la maschera ad Alex e Delia e tira fuori una chicca di gossip che si era tenuta finora nella manica: «Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna». Così Soleil mette con le spalle al muro Alex, tirando fuori a sorpresa una cena alla quale l'ex di centoVetrine ha partecipato insieme a Delia, Guenda Goria e il compagno Mirko e altre persone non citate del mondo dello spettacolo e lì avrebbero montato a tavolino una messa in scena. «Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip», lo accusa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA