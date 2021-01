Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip . Stefania Orlando svela a bassa voce il piano segreto con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Fan increduli: «Vanno via...». Ieri durante la 34esima puntata del Grande Fratello Vip, è stata comunicata la data della finale che si svolgerà lunedì primo marzo.

Gli inquilini sarebbero rimasti turbati da questo ennesimo prolungamento e il trio composto da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta avrebbe "escogitato un piano segreto". Durante la pubblicità, Stefania, credendo di non essere ascoltata, ha sussurrato a Tommaso: «Ma non è considerato squalifica?». Mandando nel panico i fan. Oggi, i tre sono tornati a parlare del "piano". «Meno tredici...», hanno detto a voce bassa. Immediati i commenti dei fan su Twitter.

«Mancano tredici giorni all'8 febbraio, vogliono andare via insieme», commentano alcuni utenti. E ancora: «I veri vincitori del Gf Vip che giustamente vogliono andare via non essendo di diritto in finale». I tre pezzi da novanta del reality abbandoneranno davvero il gioco lunedì 8 febbraio? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA