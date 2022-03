Gf Vip, Soleil e il regalo inaspettato a Sophie: cosa le ha lasciato prima di uscire dalla Casa

La Casa del Gf Vip sembra vuota senza Soleil Sorge. Soprattutto per Sophie Codegoni, che a poche ore dall'eliminazione della compagna sta cominciando ad accusare il colpo. Dopo sei mesi di convivenza e nonostante le difficoltà iniziali, le due ragazze avevano legato molto al punto che la futura pupa di Barbara D'Urso prima di uscire ha deciso di fare un regalo speciale all'amica.

Soleil spunta sui social dopo l'eliminazione: cosa ha detto sulla casa e su chi è rimasto

Il regalo di Soleil Sorge a Sophie Codegoni

Un oggetto misterioso che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti. Dopo l'uscita di Sole, molti si sono accorti che al dito della Codegoni è comparso un nuovo anello che il pubblico ha individuato come appartenente alla Sorge.

La notizia è stata confermata dalla stessa influencer: «Questo me l'ha lasciato Sole prima di uscire», ha detto inconsolabile Sophie a Manila Nazzaro, mostrandole l'anello. La Nazzaro ha tentato di stemperare, prima di confermare: «È uno dei tanti anelli che aveva in giro».

La tristezza di Sophie non è sfuggita ai telespettatori, che sui social hanno notato come il suo rapporto di amicizia con Soleil si sia consolidato dopo l'uscita di Alessandro Basciano, tanto da aver fatto diffondere in rete l'hashtag #solphie. Difficilmente Sophie accetterà di staccarsi da quell'anello.

