Grande Fratello Vip, dopo l'eliminazione di Soleil Barù e Davide si scagliano contro le donne della casa: la reazione

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione di due grandi protagoniste di questa edizione: Miriana e Soleil. Per quest'ultima Barù e Davide non hanno trattenuto la rabbia e si sono scagliate contro le donne della casa giudicandole "finte" proprio nel giorno dell'8 marzo. Il reality è agli sgoccioli e chiunque può perdere a sorpresa al televoto, ma le scelte delle ragazze hanno fatto discutere.

Soleil eliminata dal GFVip, Barù e Davide contro le donne

Soleil Sorge è stata eliinata al televoto flash con Davide Silvestri. In pochi si aspettavano questo colpo di scena. Gli inquilini dovevano scegliere chi mandare in finale e il meno votato sarebbe stato eliminato. Poco dopo la puntata, Davide Silvestri e Barù si sono ritrovati a parlare e oltre a sottolineare l’assenza della loro compagna d’avventura.

«Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai», ha detto Davide Silvestri, trovando d’accordo Barù. «Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive. Infatti io guardavo Barù e ridevo con lui. Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi‘. Secondo me in ogni caso è stata una para****ta», ha aggiunto l'attore. «Nel bene e nel male si è esposta talmente tanto che comunque avrà anche molta gente contro. Lei si è esposta molto di più di tutti noi. Ma chi deve entrare in camera nostra? Ma figurati se me lo faccio venire in mente…», le parole di Barù.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 21:54

