Gf Vip, Giacomo Urtis pronto a regalare a Jessica e Lulù un intervento di chirugia estetico

Manca poco alla finale del Gf Vip e tra gli aspiranti vincitori ci sono anche le due sorelle Selassié, Jessica e Lulù. Se la prima ha cercato invano di fare colpo su Barù, la seconda ha coronato il suo sogno d'amore con Manuel e non vede l'ora di poter tornare da lui per costruire una vita insieme. Entrambe però puntano a conquistare l'ambito titolo della sesta edizione del Grande Fratello Vip per poter aiutare la loro famiglia d'origine con i soldi della vincita.

Leggi anche > GF Vip, Giacomo Urtis: «Per avere Alex Belli mi sarei fatto andare bene pure Delia Duran. Come finirà con Soleil»

Continuate e dire che se vincono lulu e jessica spenderanno la vincita da me ! Impossibile perché , qualora volessero fare un intervento , glielo regalerò. In modo che quei soldi vengano usati per la famiglia ❤️#GFvip #gfvip6 #fairylu #jeru #BASCIAGONI — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 8, 2022

Giacomo Urtis regala un intervento estetico a Jessica e Lulù Selassié

In realtà tra il pubblico c'è chi avanza l'ipotesi che il denaro potrebbe essere utilizzato per alcuni ritocchini estetici, vista la loro amicizia con Giacomo Urtis. Chiamato in causa, il chirurgo estetico ha deciso di tendere una mano alle sorelle con una dichiarazione che ha fatto molto discutere.

Per aiutare Jessica e Lulù, l'ex vippone metterebbe mano al bisturi a titolo gratuito. «Continuate a dire che se vincono Lulù e Jessica, spenderanno la vincita da me! Impossibile perché, qualora volessero fare un intervento, glielo regalerò. In modo che quei soldi vengano usati per la famiglia», ha scritto Urtis, che si mette a disposizione delle due sorelle. Chissà se basterà questo a convincere il pubblico a votarle fino alla fine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA