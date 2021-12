GF Vip, Soleil provoca Montano, lui la zittisce: «Non mi espongo sulle cose che non meritano». Il campione è stato stuzzicato più volte sul suo essere neutrale all'interno della casa, addirittura Biagio lo ha definito la Svizzea del Grande Fratello Vip. Il faccia a faccia tra i due durante la diretta di lunedì sera.

Leggi anche > GF Vip, diretta venticinquesima puntata: Sorpresa per Aldo Montano

Tra Aldo Montano e Soleil non scorre buon sangue, il campione non ha mai nascosto la sua poca simpatia verso l'influencer. La Sorge dal suo canto non perde occasione di stuzzicarlo, ma Montano è un osso duro.

Anche durante la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip, in cui si è svolto il faccia a faccia tra i due Montano non ha ceduto alle provocazioni di Soleil, anzi

«Mi dà fastidio perchè non mi sento neutrale - spiega Aldo - io di carattere non mi metto in mezzo alle discussioni. Ad altri piace stare in mezzo, Soleil è più fatta così. Io mi espongo sulle cose che ritengo meritino».

«Apprezzo il tuo carattere come sportivo e uomo fuori - prova a stuzzicarlo Soleil - ma credo che uno abbia delle posizioni, come concorrente in momenti hai scelto di essere neutrale, ma mi sei piaciuto di più quando ti sei esposto. Ho apprezzato quando hai detto che non c'è rapporto tra di noi, mi piaci quando ti esponi»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA