Gf Vip, Manuel Bortuzzo rifiuta ancora una volta Lulù Selassié: «Nella prova dei baci ha preferito Aldo a me»

Lulù Selassié colleziona un altro due di picche con Manuel Bortuzzo e non la prende bene. La concorrente del Grande Fratello Vip è rimasta molto male del fatto che nel corso del gioco "kiss freeze", l'atleta abbia preferito baciare Aldo Montano e non lei.

Lulù, che non ha mai nascosto il fatto di essere rimasta molto male dal rifiuto di Manuel, ancora una volta non ha accettato il suo "no" e si è lamentata arrivando a dire che il nuotatore vorrebbe baciarla ma si vergogna davanti agli altri. Quando la produzione ha proposto il gioco Lulù è sembrata entusiasta. In pratica a ogni suono di una sirena i concorrenti avrebbero dovuto baciare il loro vicino, chiunque fosse e rimanere con le labbra incollate fino a un nuovo segnale.

Nel corso della cena Bortuzzo era seduto tra la principessina e l'amico Aldo e, non appena ha sentito la sigla del "kiss freeze", si è girato verso Montano e ha baciato lui. Un gesto che non è passato inosservato né a Lulù né al pubblico a cui Manuel forse ha voluto dimostrare la definitiva rottura con la giovane principessa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 18:29

