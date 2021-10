Fabrizio Frizzi, a "Oggi è un altro giorno" il ricordo del fratello: «Non parlo di lui in pubblico, ma c’è una cosa...»

Fabrizio Frizzi, il fratello Fabio del compianto conduttore tv ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Fabio Frizzi è un compositore ed è l’autore di alcune colonne sonore storiche come quella dei film di Fantozzi e l’indimenticabile tema di “Febbre da cavallo”.

Leggi anche > L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana

Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio, ospite di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno" (Foto: da video)

Fabio Frizzi, a "Oggi è un altro giorno" il ricordo del fratello Fabrizio

Fabio Frizzi a “Oggi è un altro giorno” ha parlato della sua famiglia: «Abbiamo avuto la fortuna - ha fatto sapere ospite del programma di Serena Bortone - di capitare in una famiglia di un certo tipo, con nonna, zia, tutti insieme. La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato. Ci hanno insegnato ad avere i piedi per terra e soprattutto a vivvere con onestà».

Fabio Frizzi ha poi ricordato l’amatissimo fratello, lo scomparso Fabrizio: «Il fatto che Fabrizio sia così amato mi ha fatto sentire orgoglioso. Di lui non ho quasi mai parlato in pubblico, ma c’è una cosa carina. Quando vado a fare spettacoli le persone mi fanno emozionare, una ragazza recentemente mi ha raccontato in lacrime quando da bambina ha visto un suo spettacolo. E’ morto ma attorno a lui c’è un bellissimo alone, anche in Rai».

Commossa anche Romina Carrisi, che non riesce a trattenere le lacrime: «Me lo ricordo con grande affetto, quando ha presentato un programma con mio padre Al Bano… Ho un ricordo stupendo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA