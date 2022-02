Al Gf Vip scoppia una lite furiosa tra Nathaly e Jessica: «Sei una pescivendola, nessuno ti vuole»

Aria di guerra nella casa del Grande Fratello Vip con Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié che litigano continuamente. A qualche ora dalla puntata, nella casa più spiata d'Italia è scoppiato il caos. Sono volate parole pesanti da entrambe e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il cibo.

Leggi anche > Belve, l'intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Fagnani: «Ecco il motivo»



GF Vip, lite tra Nathaly e Jessica

Si parlava della divisione della spesa e di una tazza di cereali e Lulù e Sophie hanno iniziato la discussione. Sono poi intervenute Jessica, per difendere la sorella, e Nathaly. La prima ha accusato la coinquilina di rubare del cibo agli altri: «Sei la prima che rubi il cibo e te lo nascondi, non parlare più della divisione della spesa. Ti sei rubata un sacco di sottilette, il riso di Sole. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in giro. Sono la prima io che cucino per tutti e mangio soltanto quello che trovo, non mi rompere i cog****i e stammi alla larga».

GF Vip, lite tra Nathaly e Jessica

Nathaly ha replicato portando a galla vecchi dissapori: «Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Non è vero nulla! Ma stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale. Non ti permettere proprio! Informati prima di parlare e smettila. Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci, stai sempre a mangiare. Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale. Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere». «Sì faccio la pescivendola», la battuta di Jessica per dare un nome a quello che diceva Nathaly.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA