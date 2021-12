Gf Vip, Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie: «Non posso far finta di nulla»

Al Grande Fratello Vip prosegue la controversa love story tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo giorni di riflessioni che avevano portato l'imprenditore napoletano ad annunciare la sua uscita dal talent, ieri sera quasi all'ultimo il concorrente ha cambiato idea e ha deciso di restare.

La scelta di Gianmaria

Stuzzicato dalle parole di Sophie, che dopo aver ammesso di vivere il loro flirt «su due livelli diversi», non ha escluso l'idea che fra loro possa nascere un legame molto forte, Gianmaria ha espresso il desiderio di voler restare fino a marzo. Peccato che il tanto sospirato lieto fine immaginato dal 36enne non sia arrivato. All'uscita dalla led room infatti Antinolfi non ha trovato Sophie, che ha preferito consolare Soleil Sorge dopo il siparietto con Alex Belli piuttosto che festeggiare la permanenza di Gianmaria al Gf Vip.

Lo sfogo con Jessica Selassié

«Per me quello che è successo è assurdo – ​ha commentato Antinolfi, che dopo la puntata si è sfogato con Jessica Selassié –. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no. Non era davanti alla porta e nemmeno ad aspettarmi. Per stare a consolare Soleil? Vai ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Soleil l’ha sempre attaccata e lei preferisce starle vicino invece che aspettare me?».

Alla Selassié, che ha cercato di consolarlo, invitandolo a non prendere troppo sul personale ogni cosa, Gianmaria ha confessato il suo dispiacere: «Ci sono rimasto male per come si è comportata. No Jessy non posso lasciar correre o far finta di nulla. Non sto esagerando, è quello che penso adesso. Per me non è una cosa leggera io non la lascerò passare così».

Il consiglio di Miriana Trevisan

Più tardi il concorrente si è confidato anche con Miriana Trevisan: «Sono problemi e scelte tue se dici determinate cose poi agisci di conseguenza, come sto facendo io… le piccole cose fanno le differenze, io ero qui e lei lì». La showgirl ha provato a trovare una giustificazione a quanto accaduto: «Magari ha questa sicurezza che tu ci sei, tu sei stato avvolgente. Va educata, tu l’hai talmente avvolta…». Chissà se avrà ragione Miriana, di certo in amore vince chi fugge.

