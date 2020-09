Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: scatta il primo bacio appassionato nella Casa. «C'è chimica...»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Bacio appassionato" al Grande Fratello Vip. Ieri, durante la terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda un momento hot, che ha fatto subito il giro del web.Durante la prova per il budget settimanale, è scattato un bacio giudicato dai fan «», trae l'ex velino Pierpaolo Pretelli. Il gioco consisteva nel resistere per cinquanta secondi baciandosi in apnea in piscina. Ma visto il "trasporto" durante la prova, Signorini chiede a Elisabetta Gregoraci edi ripetere fuori dall'acqua.L'immagine del "bacio appassionato" fa impazzire i fan. Immediati i commenti. «», scrivono gli utenti. E ancora: «». I follower, dunque, sperano nella nascita di una nuova coppia. Staremo a vedere.