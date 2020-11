Gf Vip , Elisabetta Gregoraci lite furiosa con Pierpaolo Pretelli: «Non è scattato niente tra noi. Tira fuori i cog***». Lui reagisce così. Pochi minuti fa, un'accesa discussione tra l'ex moglie di Flavio Briatore e l'ex velino. Elisabetta Gregoraci ha chiesto un chiarimento a Pierpaolo, dopo la discussione di ieri durante la quale lui l'avrebbe mollata.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone gioca con la cagnolina Matilda. Poi il bimbo fa un gesto che spiazza tutti. «Sensibile»

«È tutto il giorno che non mi parli - dice la showgirl calabrese - ti pare normale? Tira fuori i cog*** e parlami. Io lunedì sera, dopo la puntata, erò giù e tu non mi sei stato vicino». Lui replica: «Io però non ti manco di rispetto, ero giù anch'io perché avrei voluto di più da te...». Lei lo gela: «Ti ho detto dall'inizio che in me non c'era la voglia di andare oltre. Sono incaz*** nera». Conclude Pretelli: «Forse perché avevo paura di sentirmi dire questo che non venivo a parlare con te».

Immediati i commenti al vetriolo dei fan sui social: «Pierpaolo svegliati, Elisabetta rivoleva il suo servetto». E ancora: «Tira fuori la dignità Pierpaolo». Storia al capolinea? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA